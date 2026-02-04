Vostro figlio ha avuto un incidente ma è una truffa | 25enne incassa 7mila euro e gioielli arrestato

Viene smascherato un giovane di 25 anni che si spaccia per un figlio coinvolto in un incidente. Con questa scusa, ha convinto una coppia di anziani a consegnargli 7mila euro in contanti e alcuni gioielli. L’uomo è stato arrestato dopo aver approfittato della loro ingenuità, mettendo a segno un colpo che ha lasciato la famiglia senza parole.

E' successo a Manfredonia. La tempestiva segnalazione alla polizia ha permesso di arrestare un 25enne in flagranza di reato per truffa e furto in appartamento. Si cercano gli eventuali complici “Vostro figlio ha avuto un incidente”, ma era il copione della ‘solita’ truffa. Con questa sceneggiatura, un 25enne è riuscito a farsi consegnare 7mila in contanti da una coppia di anziani di Manfredonia e, non pago, non ha esitato a razziare anche gioielli presenti in casa. Il colpo però è finito male, ovvero con l'arrivo della polizia e l'arresto in flagranza di reato per truffa ai danni di persone anziane e furto in abitazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

