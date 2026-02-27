Igor Adaric, figlio dell’imprenditore ucraino morto il 23 gennaio a Milano, ha attirato l’attenzione delle cronache. Secondo le fonti, avrebbe agito con freddezza e senza mostrare compassione, gettando il corpo del padre dal quarto piano di un B&B in via Nerino. La vicenda riguarda direttamente la sua identità e il suo comportamento durante gli eventi che hanno portato alla morte dell’imprenditore.

Milano – Chi davvero è Igor Adaric, il figlio di Alexander Adarich, l'imprenditore ucraino morto precipitando da un B&B di via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. Sul 34enne, arrestato venerdì mattina a Barcellona, pende un’accusa pesantissima: ha preso parte al sequestro del padre, ex banchiere e facoltoso manager, lo ha tratto in trappola con la scusa di un viaggio d’affari in Italia che altro non era che un tentativo di estorcergli i codici per accedere a 250mila euro di criptovalute e, soprattutto, ha lanciato il suo cadavere dalla finestra del palazzo. Igor Adarich è stato arrestato in Spagna per aver preso parte al sequestro del padre poi ucciso e lanciato da una finestra Cosa scrive il gip Ancor più grave, se possibile, il ritratto del gip Elio Sparcino che ha disposto il carcere per l'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il figlio dell’ex banchiere ucciso? “Spietato e senza un briciolo di compassione. Ha gettato il corpo del padre dal quarto piano”

Recuperato nelle acque del Savio il corpo senza vita di un uomo, si era gettato dal Ponte vecchioLa settimana inizia con una tragedia, poco dopo le 8 di lunedì mattina è stato recuperato nelle acque del fiume Savio il corpo senza vita di un uomo...

Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich. Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere «per 250mila euro»È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena...

