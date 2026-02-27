Il figlio dell’ex banchiere ucciso? Spietato e senza un briciolo di compassione Ha gettato il corpo del padre dal quarto piano
Igor Adaric, figlio dell’imprenditore ucraino morto il 23 gennaio a Milano, ha attirato l’attenzione delle cronache. Secondo le fonti, avrebbe agito con freddezza e senza mostrare compassione, gettando il corpo del padre dal quarto piano di un B&B in via Nerino. La vicenda riguarda direttamente la sua identità e il suo comportamento durante gli eventi che hanno portato alla morte dell’imprenditore.
Milano – Chi davvero è Igor Adaric, il figlio di Alexander Adarich, l'imprenditore ucraino morto precipitando da un B&B di via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. Sul 34enne, arrestato venerdì mattina a Barcellona, pende un’accusa pesantissima: ha preso parte al sequestro del padre, ex banchiere e facoltoso manager, lo ha tratto in trappola con la scusa di un viaggio d’affari in Italia che altro non era che un tentativo di estorcergli i codici per accedere a 250mila euro di criptovalute e, soprattutto, ha lanciato il suo cadavere dalla finestra del palazzo. Igor Adarich è stato arrestato in Spagna per aver preso parte al sequestro del padre poi ucciso e lanciato da una finestra Cosa scrive il gip Ancor più grave, se possibile, il ritratto del gip Elio Sparcino che ha disposto il carcere per l'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Recuperato nelle acque del Savio il corpo senza vita di un uomo, si era gettato dal Ponte vecchioLa settimana inizia con una tragedia, poco dopo le 8 di lunedì mattina è stato recuperato nelle acque del fiume Savio il corpo senza vita di un uomo...
Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich. Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l'ex banchiere «per 250mila euro»È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena...
