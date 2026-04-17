Trovato morto sul Monte Lefre | la vittima è Franco Sartori

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella mattina di ieri alla base di una parete sul Monte Lefre, nella catena del Lagorai. La vittima, identificata come Franco Sartori, è stata rinvenuta senza vita in una zona che si affaccia sulla parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le procedure di accertamento e ricostruzione dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso.

Lutto tremendo nel mondo dell’alpinismo trentino: è Franco Sartori l’uomo di 60 anni (compiuti peraltro da poco), trovato senza vita nella prima mattina di ieri alla base di una parete sul Monte Lefre, nella catena del Lagorai. Solo poche ore prima la compagna, che non l’aveva visto rientrare.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate “Papà non risponde”: escursionista disperso sul Monte Grappa, il figlio lancia l’allarme. Trovato morto dopo oreIl corpo di un escursionista di 70 anni è stato trovato senza vita sulle pendici del Monte Grappa, in provincia di Treviso. non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre(Adnkronos) – Si è concluso questa mattina un intervento di ricerca per un uomo residente in Val di Non, uscito ieri per arrampicare in Valsugana e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ? Va a fare un'arrampicata ma non torna a casa: trovato morto; Climber sessantenne noneso trovato morto sul Monte Lefre in Valsugana; Tragedia sul Monte Lefre: è Franco Sartori, climber di 60 anni, l'uomo trovato senza vita ai piedi della parete che stava attrezzando per una nuova via; Disgrazia sul Lagorai, ci ha lasciato Franco Sartori. Tragedia sul Monte Lefre: è Franco Sartori, climber di 60 anni, l'uomo trovato senza vita ai piedi della parete che stava attrezzando per una nuova viaBORGO VALSUGANA. Si chiama Franco Sartori ed ha 60 anni il climber che è stato trovato nelle prime ore di questa mattina alla base di una parete sul Monte Lefre, nella catena del Lagorai. L'uomo, resi ... ildolomiti.it L'arrampicata e la tragedia: l'alpinista Franco Sartori muore in pareteBORGO VALSUGANA (TN) – È stato identificato in Franco Sartori, alpinista esperto e accademico del CAI, l’uomo trovato senza vita nelle prime ore di questa mattina ai piedi di una parete sul Monte Lefr ... nordest24.it : Franco Sartori, climber 60enne residente a Borgo d'Anaunia, era uscito ieri per chiodare una parete sul Monte Lefre, nella catena del La - facebook.com facebook Valsugana, trovato morto l’alpinista Franco Sartori sul Monte Lefre: era uscito per aprire una nuova via. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com