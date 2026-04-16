non rientra da una escursione soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

Un intervento di soccorso si è concluso questa mattina in Trentino per recuperare una salma di un uomo residente in Val di Non. L’uomo era uscito ieri per un’escursione di arrampicata in Valsugana e non aveva fatto ritorno. Il soccorso alpino locale si è attivato per rintracciare e recuperare il corpo, arrivando sul posto questa mattina. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di tecnici specializzati e attrezzature specifiche.

(Adnkronos) – Si è concluso questa mattina un intervento di ricerca per un uomo residente in Val di Non, uscito ieri per arrampicare in Valsugana e non rientrato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle ore 1:30 di questa notte da parte della compagna, in seguito al mancato rientro. Alle 6:00 del mattino, la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16. Leggi anche: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino