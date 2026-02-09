Papà non risponde | escursionista disperso sul Monte Grappa il figlio lancia l'allarme Trovato morto dopo ore

Un escursionista di 70 anni è stato trovato morto sulle pendici del Monte Grappa, dopo ore di ricerche. Il figlio aveva lanciato l’allarme, preoccupato perché il padre non rispondeva al telefono. Le ricerche sono state intense, con squadre di soccorso che hanno perlustrato la zona prima di trovare il corpo senza vita.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.