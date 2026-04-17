Trovati in auto con crack e cocaina i carabinieri arrestato un 52enne e un 31enne

I carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato due uomini, di 52 e 31 anni, trovati in possesso di droga all’interno di un’auto. Durante un controllo, sono stati trovati con crack e cocaina, oltre a strumenti utilizzati per il taglio e il consumo delle sostanze. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine e sono stati condotti in caserma per le formalità di rito.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Castello di cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Di Palo, 52enne, e Berardino Esattore, 31enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri sono impiegati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti quando, durante un posto di controllo, fermano un’auto. Alla guida di una F iat Panda c’è il 52enne mentre il 31enne è accanto. I due vengono perquisiti. Di Palo viene trovato in possesso di 17 dosi di crack, 18 dosi di cocaina e 500 euro ritenuti provento dell’attività illecita. I militari estendono la perquisizione anche nell’abitazione del 31enne di Grumo Nevano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovati in auto con crack e cocaina, i carabinieri arrestato un 52enne e un 31enne Notizie correlate In auto con la moglie ma nasconde 14 involucri di crack, 52enne arrestato dai carabinieriDroga già divisa in dosi e denaro contante sequestrati: l’uomo, residente a Portico di Caserta, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo Un... Giugliano, fermi in auto nella notte: trovati con cocaina, crack e marijuanaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nel covo delle auto rubate tra parrucche e chiodi a tre punte: il blitz a Santeramo; TROVATO CON COLTELLO E SFOLLAGENTE IN AUTO: DENUNCIATO DAI CARABINIERI DI DOBBIACO; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; Alt all'auto, dal finestrino esce odore strano: trovati quasi 200 grammi di droga. Trovati con una pistola in auto pronta a sparare, arrestati in treI carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I tre sono stati fermati intorno alle 2 in viale J.F. ansa.it Macerata: trovati 2 cadaveri in auto(ANSA) - ROMA, 26 MAG - I cadaveri di due persone, probabilmente extracomunitari, sono stati scoperti dai Vigili del fuoco nel portabagagli di un'auto parcheggiata sul greto di un fiume nel Comune di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cinque lupi trovati morti ad Alfedena. Si indaga sull’ipotesi avvelenamento dopo un altro caso simile avvenuto a Pescasseroli. Una vicenda gravissima che scuote tutto il territorio. Articolo nei commenti facebook pesi,impara a leggere sui libri trovati presso associazioni caritative. Si sposa ha tre figli,nel 1988 una tragedia lo segnerà per sempre, è testimone della morte del figlio di 8 anni investito da un auto davanti ai suoi occhi,cade nell'alcolismo e nella depressione, x.com