In auto con la moglie ma nasconde 14 involucri di crack 52enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri nel casertano mentre era in auto con la moglie. Durante il controllo, i militari hanno trovato 14 involucri di crack nascosti nell’abitacolo. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona. L’uomo è stato portato in caserma e i singoli involucri sono stati sequestrati.

Droga già divisa in dosi e denaro contante sequestrati: l’uomo, residente a Portico di Caserta, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo Un altro colpo al traffico di droga nel casertano. I carabinieri della Compagnia di Caserta, impegnati quotidianamente in controlli sul territorio per prevenire reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo lungo via Galatina, una delle principali arterie della città. Durante un servizio di pattugliamento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo e la moglie per un controllo di routine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Nascosto nel sottoscala con 11 involucri di crack: arrestatoNella serata di ieri, 14 febbraio, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita...

Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga, 52enne arrestato dai carabinieriDurante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che...

Tutto quello che riguarda In auto con la moglie ma nasconde 14...

Temi più discussi: Volo nel burrone con l'auto: marito e moglie in ospedale con l'elicottero; Roma, auto in fuga con 3 ladri sudamericani travolge un'intera famiglia: morti marito e moglie (70 e 64 anni) e il figlio di 41; Ubriaco minaccia di morte la moglie, lei si barrica in auto con i figli; Wesley, balletto con la moglie Amanda e poi...scatenato in auto!.

Omicidio ad Arzano, Lupoli ucciso mentre era in auto con la moglie: inseguimento e cinque colpiUn inseguimento tra le strade trafficate del sabato pomeriggio, con la moglie accanto in auto, e poi gli spari dei killer in sella a una moto. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Armando Lupol ... fanpage.it

Villa Carcina, guardia giurata scopre la moglie in auto con un altro uomo, lo gambizza poi va dai carabinieri: arrestatoHa sorpreso la moglie in macchina in compagnia di un altro uomo e gli ha sparato due colpi con la pistola d'ordinanza, uno dei quali ha colpito il rivale alla gamba: è accaduto la notte di sabato 25 ... brescia.corriere.it

- Il Comune punta sull'elettrico - Auto elettrica per il Comune. #badiapolesine #autoelettrica #vocedirovigo - facebook.com facebook

È sempre più complicato trovare le automobili e i veicoli con cui testare alcuni tipi di guardrail: le leggi sono ferme a un’epoca in cui le auto erano molto più leggere, e fuori dalle autostrade è un problema x.com