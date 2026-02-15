Giugliano fermi in auto nella notte | trovati con cocaina crack e marijuana

Durante un controllo notturno in via Orsa Maggiore a Giugliano, i carabinieri hanno trovato alcune persone ferme in auto con droga e denaro. La scoperta ha portato al sequestro di diverse dosi di cocaina, crack e marijuana, tutte già pronte per essere vendute. Nella vettura sono stati anche trovati 860 euro in contanti, probabilmente provenienti dall’attività illecita.

Controllo dei carabinieri in via Orsa Maggiore: sequestrate dosi già pronte per la vendita e 860 euro in contanti. In manette un 22enne di Napoli e un uomo di Qualiano, in attesa di giudizio.. Siamo a Giugliano in Campania e i carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Orsa Maggiore quando notano due persone all’interno di due auto. I mezzi sono fermi, uno accanto all’altro, i carabinieri decidono di controllarli. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto diversi involucri già pronti per la vendita al dettaglio. Le dosi di cocaina, crack e marijuana vengono sequestrate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, fermi in auto nella notte: trovati con cocaina, crack e marijuana Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestato La Polizia di Napoli ha arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di droga sia in strada che in casa. Controlli antidroga a Catania: arrestato 42enne con cocaina, crack e marijuana in via Capo Passero Durante un blitz dei carabinieri in via Capo Passero, un uomo di 42 anni è stato fermato con droga in tasca. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fermi in auto in attesa di qualcosa: fermati due pusher; Fermi in due auto insospettiscono i carabinieri: pusher arrestati; Fermi in auto in attesa di qualcosa: fermati due pusher; Droga a Giugliano: in auto con cocaina, crack e marijuana. Arrestati due pusher -. CARABINIERI DI NAPOLI * : «GIUGLIANO IN CAMPANIA, I PUSHER ARRESTATI DOPO IL CONTROLLO AI FERMI IN AUTO»Siamo a Giugliano in Campania e i carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Orsa Maggiore quando notano due persone all'interno di due ... agenziagiornalisticaopinione.it Giugliano in Campania: fermi in due auto insospettiscono i carabinieri, arrestati due pusherSiamo a Giugliano in Campania, dove i carabinieri della sezione radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due giovani per detenzione di droga ai fini di spaccio. ilgazzettinovesuviano.com Giugliano in Campania: Fermi in due auto insospettiscono i carabinieri. Pusher arrestati. Siamo a Giugliano in Campania e i carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Orsa Maggiore quando notano due persone all’interno di due auto. I me facebook