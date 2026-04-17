Trovata morta a Roma alla vigilia della laurea | indagini sulla morte della 23enne Miriam Indelicato

A pochi giorni dalla discussione della laurea, una studentessa universitaria di 23 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma. La notizia ha sconvolto amici e familiari, poiché la giovane aveva completato gli studi e si preparava per il grande passo. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità universitaria e locale.

ROMA – Un traguardo atteso, costruito dopo anni di studio, si è trasformato in tragedia. Una studentessa universitaria di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma, proprio alla vigilia della discussione della tesi. La giovane, originaria di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, avrebbe dovuto laurearsi il 17 aprile presso la Luiss “Guido Carli”, completando il suo percorso accademico nella Capitale. Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi Il corpo della studentessa è stato rinvenuto nell’appartamento in cui viveva per motivi di studio. A lanciare l’allarme sarebbero state persone a lei vicine, preoccupate per l’impossibilità di contattarla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trovata morta a Roma alla vigilia della laurea: indagini sulla morte della 23enne Miriam Indelicato Notizie correlate Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima... Leggi anche: Roma, studentessa trovata morta in casa: Miriam Indelicato aveva 23 anni, doveva laurearsi oggi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Giovanissima santaninfese trovata morta in casa a Roma. Shock per la morte di Miriam Indelicato; Campobello e Santa Ninfa piangono Miriam Indelicato 23enne universitaria trovata morta nella sua casa di Roma. Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Miriam Indelicato trovata morta alla vigilia della laurea, il retroscena: la 23enne non era più iscritta all'universitàUna ragazza di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta ieri mattina riversa a terra nell'androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, orignaria ... leggo.it Un traguardo atteso si è trasformato in tragedia a Roma. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione proprio alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss, che si sarebbe dovuta tenere o facebook