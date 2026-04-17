Roma studentessa trovata morta in casa | Miriam Indelicato aveva 23 anni doveva laurearsi oggi

Una giovane donna di 23 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Roma. La ragazza, originaria del Trapanese, era in procinto di laurearsi e il suo funerale si sarebbe dovuto svolgere oggi. La scoperta del corpo è stata fatta dalle forze dell'ordine durante un controllo di routine. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che non sono ancora state rese note ufficialmente.

Un traguardo atteso si è trasformato in tragedia a Roma. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione proprio alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss, che si sarebbe dovuta tenere oggi, 17 aprile. Le indagini sulla dinamica Dopo l'allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, gli investigatori hanno avviato i rilievi nell'appartamento. Al momento non si esclude alcuna pista: l'inchiesta punta a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente domestico o di un atto volontario. Come riportato dal Giornale di Sicilia, le autorità hanno già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della morte.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Roma, studentessa trovata morta in casa: Miriam Indelicato aveva 23 anni, doveva laurearsi oggi Notizie correlate Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima... Miriam Indelicato trovata morta in casa: è shockUna giovane studentessa di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nella sua abitazione a Roma alla vigilia di un appuntamento decisivo: la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Studentessa siciliana trovata senza vita a Roma: oggi avrebbe discusso la tesi; Studentessa di Santa Ninfa trovata senza vita a Roma. Miriam Indelicato morta in casa, indagini aperte su tutte le ipotesiStudentessa trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Luiss La studentessa siciliana Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta nella sua ... assodigitale.it Tragedia a Roma – Miriam Indelicato, studentessa 23enne della Luiss trovata morta in casaSul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto ROMA – Una studentessa di 23 ann ... etrurianews.it Un traguardo atteso si è trasformato in tragedia a Roma. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione proprio alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss, che si sarebbe dovuta tenere o facebook