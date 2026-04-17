Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma | Miriam Indelicato doveva laurearsi oggi

Una studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La giovane avrebbe dovuto laurearsi proprio oggi, ma è stata trovata priva di vita il giorno prima della cerimonia. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, avviando le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato molta attenzione tra amici e familiari.

Una studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della laurea.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Miriam Indelicato trovata morta in casa: è shockUna giovane studentessa di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nella sua abitazione a Roma alla vigilia di un appuntamento decisivo: la... Studentessa francese trovata morta in appartamento: la gip archivia il casoUn giovane residente nel Brindisino era l'unico indagato, doveva rispondere di violenza sessuale e istigazione al suicidio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Tragedia alla Luiss. Miriam Indelicato, di Santa Ninfa, muore il giorno prima della laurea; Studentessa di Santa Ninfa trovata senza vita a Roma. Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Miriam Indelicato morta in casa, indagini aperte su tutte le ipotesiStudentessa trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Luiss La studentessa siciliana Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta nella sua ... assodigitale.it Disgrazia senza fine a Roma: a poche ore dalla laurea, una giovane studentessa trapanese, Miriam Indelicato, è stata ritrovata senza vita nella sua casa nella capitale L’approfondimento sulla tragedia https://qds.it/tragedia-a-roma-studentessa-trapanese-trov - facebook.com facebook