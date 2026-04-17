Il Bologna di Vincenzo Italiano ha subito una sconfitta pesante in Inghilterra contro l'Aston Villa, con il punteggio di 4-0. Dopo aver perso per 3-1 all'andata in casa, i rossoblù sono stati sopraffatti dai gol di Watkins, Buendia, Rogers e Konsa. La partita ha segnato l'eliminazione del club dalla fase a eliminazione diretta dell'Europa League.

Nulla da fare per il Bologna di Vincenzo Italiano, che dopo il 3-1 incassato al Dall'Ara subisce una goleada (4-0) dall'Aston Villa pure in Inghilterra: Watkins, Buendia, Rogers e Konsa affossano i rossoblù, che salutano così l'Europa League. Guarda gli highlights della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo Aston Villa per il Bologna: in Inghilterra finisce 4-0, gli highlights

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Bologna Aston Villa 18.26. Sono allo stadio. Aspetto l’apertura dei cancelli, non sono l’unico. Bandiera in mano e occhi di un bambino. Rossoblu, ovunque. Tanto. Tantissimo. Mai troppo. La formazione la sapevamo già tutti. Nessuna sorpresa ed è una sorpre - facebook.com facebook