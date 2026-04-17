Europa League | Bologna battuto dall’Aston Villa 4-0 anche in Inghilterra Italiano esce dalla Coppa

Il Bologna ha concluso la sua avventura in Europa League dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa nella gara di ritorno dei quarti di finale, disputata in Inghilterra. La squadra di Italiano ha così lasciato eliminata la competizione, con il risultato complessivo che ha confermato il passaggio del turno agli avversari. La partita si è svolta davanti a un pubblico di tifosi inglesi.

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) – Il Bologna è fuori dall’Europa League. La formazione di Vincenzo Italiano è stata sconfitta in casa dell’Aston Villa (4-0) nel ritorno dei quarti di finale. La squadra di Emery, che accede in semifinale, si era imposta già per 3-1 nel match all’andata al Dall’Ara. Al Villa Park padroni di casa avanti con Watkins al 16'. Ravaglia para poi un rigore a Rogers (25') ma poco dopo Buendia firma il raddoppio. Rogers sigla il terzo gol degli inglesi al 39', poi nella ripresa, all’89’, Konsa fissa il risultato sul definitivo 4-0. L’Aston Villa è atteso in semifinale dal derby inglese con il Nottingham Forest. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Europa League: Bologna battuto dall’Aston Villa (4-0) anche in Inghilterra. Italiano esce dalla Coppa Aston Villa-Manchester City 1-0: gol e highlights | Premier League Notizie correlate Europa League: Bologna battuto in casa (1-3) dall’Aston Villa. Anche per Italiano situazione complicata. PagelleBOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano gioca una buona partita ma viene punito da tre errori al dall’Ara nell’andata dei quarti di finale di... Leggi anche: Ottavi Europa League, ecco il derby italiano: sarà Bologna-Roma. Ci sarnno anche Lille-Aston Villa e Stoccarda-Porto Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bologna - Aston Villa, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Aston Villa-Bologna, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming; Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Aston Villa-Bologna 4-0: video, gol e highlightsIl Bologna saluta l’Europa League battuto anche al ritorno dall’Aston Villa. La squadra di Emery vince 4-0 e vola in semifinale di Europa League. Avvio promettente per la squadra di Italiano ma al 16’ ... sport.sky.it Il Bologna è fuori dall'Europa League: l'Aston Villa vince 4-0 il ritorno dei quartiLa squadra di Italiano dovrà rimontare dal 3-1 subìto nel match d'andata per sperare in un posto in semifinale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Bologna fuori dall'Europa League, poker Aston Villa ma Italiano non fa drammi: "Qualificazione sporcata all'andata" - facebook.com facebook Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna #SkySport #UEL #SkyUEL #Bologna x.com