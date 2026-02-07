Questa mattina sono iniziati i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo. Si tratta di un intervento che coinvolge complessivamente 57 punti, alcuni con semplici lavori di segnaletica, altri invece con modifiche strutturali più complesse. Le strade interessate sono state scelte dopo una mappatura della segnaletica, analizzando i dati sugli incidenti e ascoltando le segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è rendere più sicure le zone più a rischio per pedoni e automobilisti.

NUOVI CANTIERI. Si tratta complessivamente di 57 interventi (alcuni di pura segnaletica, altri che comportano anche modifiche strutturali) individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni ricevute dai cittadini. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per gli «Interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e contestuale intervento sulla segnaletica – anno 2025», per un investimento complessivo di 732.198 euro. Il progetto è finanziato per 541.700 euro da fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre 190. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo

Approfondimenti su Bergamo attraversamenti

Sono in corso interventi di riqualificazione degli attraversamenti pedonali e lavori di messa in sicurezza dell’incrocio su via Comacchio, all’altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bergamo attraversamenti

Argomenti discussi: Sicurezza stradale: cambia la viabilità nella zona artigianale in viale Sangiovese; Volkswagen punta sui dati per la sicurezza stradale: al via in Italia il progetto europeo; Sicurezza stradale, avviati i lavori per la nuova rotatoria in via Madonna dello Schioppo -; Sicurezza stradale, al via gli incontri nelle scuole del Trapanese: coinvolti oltre mille studenti.

Sicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a BergamoSono 57 interventi individuati sulla base della mappatura della segnaletica, dei dati di incidentalità e delle segnalazioni, ... ecodibergamo.it

Sicurezza stradale: Mit e Viminale, al via sperimentazione del protocollo On the roadGiovani protagonisti attivi prevenzione e sicurezza su strada, insieme a forze ordine, Polizia Locale e sistema di emergenza Nue 112 È stato firmato giovedì 16 ottobre, al Viminale, un protocollo ... bergamonews.it

Sicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo facebook

“Lo sviluppo di proposte condivise che mettano al centro sicurezza stradale e edilizia scolastica è una priorità per #RegioneFvg e il Comune di San Vito di Fagagna”. Così oggi l’assessore Cristina Amirante all’incontro con il sindaco tinyurl.com/54p69c6p x.com