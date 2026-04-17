Trionfo sardo a Boston | Milarepa conquista il premio Miglior Film

Al Boston International Film Festival 2026, il cinema italiano ha ottenuto riconoscimenti significativi grazie al film sardo Milarepa, che si è aggiudicato i premi come Miglior Film e per la Migliore Regia. La pellicola, interamente girata in Sardegna, ha ricevuto l’attenzione della giuria internazionale, segnando un traguardo importante per la produzione cinematografica locale e per l’Italia nel panorama cinematografico globale.

Il cinema italiano raggiunge l’apice internazionale a Boston. La pellicola Milarepa, interamente girata in Sardegna, si aggiudica i premi più importanti del Boston International Film Festival 2026, ottenendo il riconoscimento come Miglior Film e per la Migliore Regia. L’opera sarà protagonista della serata di apertura del festival prevista per domenica 19 aprile 2026. Trionfo internazionale per una produzione sarda. La consacrazione americana arriva dopo il debutto nelle sale italiane avvenuto nel giugno 2025 e una serie di proiezioni programmate all’estero. Il successo ottenuto negli Stati Uniti vede Milarepa distinguersi come l’unica proposta italiana presente nella competizione ufficiale del prestigioso evento bostoniano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo sardo a Boston: Milarepa conquista il premio Miglior Film Notizie correlate Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film FestivalMilarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e... Richard Linklater conquista il César 2026 come Miglior Regista, L'attachement è il Miglior FilmLa 51esima edizione dei premi cinematografici francesi si è conclusa con qualche vittoria a sorpresa, mentre Una battaglia dopo l'altra ha...