Al Boston International Film Festival 2026, il film intitolato Milarepa ha ottenuto il premio come miglior film e come miglior regia. La manifestazione si è svolta nelle ultime settimane, attirando numerosi partecipanti e cineasti da vari paesi. La vittoria di Milarepa rappresenta un riconoscimento importante per il settore cinematografico e per il regista del film. Il festival si conclude con la consegna dei premi ai film selezionati dai giudici.

Milarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e alcune proiezioni dedicate all’estero, Domenica 19 Aprile 2026 Milarepa ha avuto l’onore di essere il film di apertura del prestigioso Boston International Film Festival, ottenendo i riconoscimenti più prestigiosi dell’intero festival: Miglior Film e Miglior regista. Unico film Italiano in concorso, Milarepa è stato girato totalmente nella Regione Sardegna, e vanta nel cast attori di calibro internazionale come Harvey Keitel, Isabelle Allen, F Murray Abraham, Ángela Molina, Franco Nero, Hal Yamanouchi, Diana Dell’Erba, Bruno Bilotta, Michael Ronda, Yazua Larios, Kaitlyn Kemp.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film Festival

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