Richard Linklater conquista il César 2026 come Miglior Regista L' attachement è il Miglior Film

Alla cerimonia dei premi cinematografici francesi, il regista ha ricevuto il riconoscimento come miglior regista, mentre il film intitolato L'attachement si è aggiudicato il premio come miglior film. La manifestazione si è conclusa con alcune sorprese e riconoscimenti per titoli e professionisti del settore. Tra le premiazioni, anche altri film e figure hanno ottenuto riconoscimenti significativi.

La 51esima edizione dei premi cinematografici francesi si è conclusa con qualche vittoria a sorpresa, mentre Una battaglia dopo l'altra ha conquistato un altro importante riconoscimento. La 51esima edizione dei premi Cesar si è conclusa con la vittoria di L'attachement - la tenerezza come Miglior Film e di Richard Linklater che è stato proclamato Miglior Regista grazie al lavoro compiuto con Nouvelle Vague. I prestigiosi riconoscimenti francesi sono stati assegnati nella prestigiosa cornice del teatro Olympia a Parigi. Tra i premi anche quello alla carriera assegnato a Jim Carrey L'Attachement - La tenerezza, diretto da Carine Tardieu, era stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ha come star Valeria Bruni Tedeschi e Pio Marmai.

Cesar 2026: Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nominationL'omaggio del regista al cinema francese degli anni '60 ha conquistato il maggior numero di candidature alla 51esima edizione degli Oscar francesi.

