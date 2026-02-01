Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André

Questa sera ad Arezzo va in scena “Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André”. Un concerto dedicato al grande cantautore genovese, che richiama tanti fans e appassionati. La serata si svolge in città e promette di essere un omaggio sincero e coinvolgente alle canzoni di De André.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stasera arriva ad Arezzo . Lo spettacolo fa tappa questa sera alle 20,30 al teatro Tenda con un nuovo cast di straordinari musicisti e una nuova voce, incredibilmente vicina a quella di Faber. Lo spettacolo nella stagione 202526 torna completamente rinnovato: un ensemble di musicisti professionisti e un'interpretazione vocale autentica restituiscono la forza, la poesia e la delicatezza del repertorio di Fabrizio De André. Le sue canzoni più amate prendono vita con arrangiamenti fedeli agli originali e alle sonorità dei concerti storici con la Pfm, creando un'atmosfera intensa e carica di emozione.

