Ventiquattresima giornata basket Eurolega 2025 26 | Bologna cade sotti i colpi della Stella Rossa

Nella ventiquattresima giornata di Eurolega 202526, la Virtus Bologna ha concluso la partita con una sconfitta contro la Stella Rossa, con il punteggio di 93-102. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, che ha premiato gli avversari nel finale. Un risultato che influisce sulla classifica generale della competizione.

Nulla da fare per la Virtus che, nella ventiquattresima giornata Basket Eurolega 202526, si arrendono alla Stella Rossa per 93-102. Un ko che allontana di molto i felsinei dai play-in. VENTIQUATTRESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-STELLA ROSSA 93-102 Il match si apre subito a ritmi altissimi. La Stella Rossa domina fin da subito, trovando una serie di canestri facili. All'intervallo il tabellone recita 52-57. La Virtus resta in scia grazie alle iniziative di Alston jr ed Edwards, ma i serbi hanno qualcosa in più. Il crollo decisivo avviene nel terzo periodo, quando gli ospiti toccano quota 82 punti in soli trenta minuti, scavando un solco di 14 lunghezze, che Bologna non riesce più a colmare.

