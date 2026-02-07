Ventisettesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano passa a Lione Bologna crolla ad Atene

La Virtus Bologna subisce una pesante sconfitta ad Atene, mentre l’Olimpia Milano conquista una vittoria importante a Lione. La giornata di Eurolega vede due storie diverse per le squadre italiane: i milanesi tornano a casa con i punti, i bolognesi invece devono fare i conti con una sconfitta netta.

Destini alterni per le due italiane impegnate nella ventisettesima giornata basket Eurolega 20252026. L’Olimpia conquista la seconda vittoria continentale, dopo quella contro Baskonia, espugnando il campo di Villeurbanne per 76-77. La Virtus, invece, subisce un pesante ko ad Atene contro l’Olympiakos, che domina per 109-72. V ENTISETTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: ASVEL-OLIMPIA MILANO 76-77 Partenza sprint dei meneghini che, con Leday e Brooks, piazzano il primo vantaggio per 10-11. L’Asvel, però, dall’arco dei tre punti è infallibile, e così torna in controllo del match(18-13). Ci pensa poi Brooks con una schiacciata a toccare quota 22, poi è lo stesso a riportare avanti Milano con una tripla(27-29). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La Virtus Bologna perde in casa contro l'Asvel nella ventiseiesima giornata di Eurolega.

Nella ventitreesima giornata di Eurolega 20252026, l'Olimpia Milano subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Real Madrid, che si impone con il punteggio di 106-77.

Basket, la Virtus Bologna viene travolta dall’Olympiacos nella trasferta di EurolegaLa Virtus Bologna esce nettamente sconfitta dalla ventisettesima giornata di Eurolega 2025-2026. Al Pireo, la squadra felsinea è stata letteralmente ... oasport.it

Olympiacos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna gioca in casa dell’Olympiakos. Al Peace and ... oasport.it

