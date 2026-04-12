Sosta selvaggia per la movida in piazza Dante | il video sui social raffica di sanzioni in centro

Venerdì sera, intorno alle 23, una scena di sosta selvaggia si è ripetuta in piazza Dante a Bergamo. Un video pubblicato sui social mostra diverse auto parcheggiate in modo illecito, nel centro della città. In risposta, sono state emesse numerose sanzioni nei confronti dei veicoli coinvolti. La presenza di auto in sosta vietata durante le ore di punta della movida ha attirato l’attenzione delle autorità.

Bergamo. La scena è stata immortalata venerdì sera, 10 aprile, intorno alle 23: una serie di auto parcheggiate in sosta vietata in piazza Dante. Gli uffici della Procura sono chiusi, la movida notturna anima il centro di Bergamo. “Ma che città è quella in cui paghi il parcheggio se vai in ospedale, mentre è lecita la sosta selvaggia gratuita per uno spritz serale?”, si chiede Claudio Cremaschi, insegnante e preside in pensione, che ha rilanciato l’episodio su Facebook attraverso un video in cui si vedono chiaramente le auto in divieto. Nei commenti si accende subito il dibattito. C’è chi paragona la situazione a Borgo Santa Caterina: “All’ora dell’aperitivo tutti in divieto di sosta sul marciapiede”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiRiprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta...

Controlli sulla “movida” del centro storico: raffica di sanzioniNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono...