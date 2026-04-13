ACTO Unveils First Ever Role-based AI SuperAgents Purpose-Built to Orchestrate Work for Life Sciences Field Teams

Un'azienda ha presentato un nuovo tipo di intelligenza artificiale progettato specificamente per supportare i team nel settore delle scienze della vita. Si tratta di SuperAgents, agenti intelligenti creati per coordinare e gestire le attività lavorative, rappresentando una categoria innovativa di AI basata sui ruoli. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso un comunicato stampa che ne ha illustrato le caratteristiche principali e le applicazioni nel campo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE New category of agentic AI redefines how customer-facing professionals operate—delivering empathetic, connected, and compliant intelligence at scale TORONTO and NEW YORK, April 13, 2026 PRNewswire — ACTO, uniting human intelligence with empathetic AI in Life Sciences, today announced the launch of SuperAgents, an industry-first AI innovation designed to orchestrate work for Life Sciences customer-facing professionals. Unlike traditional AI tools that focus on isolated tasks and workflows, ACTO SuperAgents are purpose-built around the workforce—empowering individuals in their roles with intelligent, contextual, and compliant support.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ACTO Unveils First Ever Role-based AI SuperAgents Purpose-Built to Orchestrate Work for Life Sciences Field Teams Work life balance: come riequilibrare i ritmi e vivere feliciUna volta, ai colloqui di lavoro i canditati si informavano sui possibili sviluppi di carriera. BESt Work Life 2026, la ricerca di CISL e NeXt sul benessere organizzativo di lavoratrici e lavoratoriLa CISL ha promosso, insieme a NeXt Nuova Economia per Tutti, una ricerca dal titolo BESt Work Life 2026, che attraverso la somministrazione di... How to Build your First AI Agent in 1 Minute