Dopo settimane di tensioni, le parti coinvolte in Libano hanno concordato un cessate il fuoco di dieci giorni con Hezbollah, sotto pressione internazionale. La decisione arriva mentre si cerca di riavviare il dialogo tra Iran e Stati Uniti, che hanno stabilito un accordo di pace più ampio nella regione, con Israele che si è unito al fronte. La tregua rappresenta un passo importante in un quadro di negoziati ancora in corso.

Alla fine Netanyahu ha dovuto cedere accettando un cessate il fuoco di dieci giorni con Hezbollah, sviluppo che consente al più ampio cessate il fuoco mediorientale, statuito tra Iran e Stati Uniti, con Israele al seguito, una consistenza che non aveva. Quest’ultimo scade lunedì, da qui la necessità che nei giorni che ci separano dalla scadenza si concretizzi un passo successivo, poco importa se un’estensione del cessate il fuoco o nuovi colloqui di pace o semplicemente l’annuncio di questi ultimi, quel che importa è che il persistere del conflitto tra Hezbollah e Israele, e la strage di civili libanesi conseguente, poneva criticità insuperabili al prosieguo del dialogo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tregua in Libano: la pace mediorientale si rilancia

Breaking: Israel Strikes Lebanon — Is a Full-Scale War Back On

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