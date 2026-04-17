Alle 23 di ieri sera è entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, annunciata dal presidente degli Stati Uniti. L’accordo è stato comunicato ufficialmente e si prevede che le parti rispettino il cessate il fuoco per il periodo stabilito. Tuttavia, si registrano preoccupazioni riguardo alla stabilità dell’accordo e alla possibilità che possa essere interrotto prima della scadenza.

È entrata in vigore alle 23 (ora italiana) una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’accordo, definito dallo stesso Trump come la “decima guerra” che sarebbe riuscito a fermare, rappresenta il primo contatto diretto tra le parti dopo 34 anni, avvenuto a Washington con la mediazione del segretario di Stato Marco Rubio. Nonostante l’avvio ufficiale del cessate il fuoco, la situazione sul terreno resta fragile. Proprio mentre la tregua entrava in vigore, nei sobborghi meridionali di Beirut si sono registrati intensi scontri a fuoco, segno delle difficoltà nel garantire un’immediata de-escalation.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano: annuncio di Trump, ma timori sulla tenuta

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