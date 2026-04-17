È stata annunciata una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, con un comunicato che definisce il momento come “storico”. L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato l’accordo, sottolineando la sua rilevanza. Tuttavia, fonti da Beirut riferiscono di violazioni alle condizioni della tregua, senza specificare dettagli o responsabilità. La situazione resta tesa, con segnali di possibili ripercussioni nella regione.

Al centro, c'è una possibile spedizione europea nello Stretto, per le attività di sminamento. Intanto la Premier: "L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un’eccellente notizia" Sesso, bugie e videotape: Epstein, il ricatto non muore mai Dal giudice Acosta ai misteri dello Zorro Ranch, ecco il Dizionario segreto del potere Vance contro il Papa: così l’amministrazione Trump usa la parola di Dio per giustificare guerre, deportazioni e fondamentalismo politico Massa, 17 apr. - (Adnkronos) - Convalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l’11 e il 12 aprile dopo una violenta aggressione in piazza Felice Palma, nel centro storico di Massa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, l’annuncio di Trump: “Giornata storica”. Ma da Beirut annunciano violazioni

Notizie correlate

Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, "Iran pronto a consegnare l'uranio"Scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano .

Libano e Israele: 10 giorni di tregua. Ma Aoun «scappa» da NetanyahuA distanza di due giorni dai primi colloqui diretti tra i funzionari israeliani e libanesi a Washington, è stato raggiunto il cessate il fuoco tra...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Medio Oriente: Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano; Medio Oriente: scattata la tregua di dieci giorni tra Israele e Libano; Medio Oriente: Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano | blue News; Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano.

Medio Oriente: Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e LibanoScattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, annunciata da Trump come la decima guerra a cui riuscirà a porre fine. Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo d ... ansa.it

Scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, poi Trump annuncia: Iran pronto a consegnare l'uranioL’intesa sulla tregua, promossa da Donald Trump, riaccende il canale diplomatico tra Israele e Libano, ma sul terreno continuano a emergere accuse di possibili violazioni. notizie.it

È scattata alle 23 di giovedì 16 aprile, ora italiana, la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L'aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. "I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di St facebook

16/4/26. Una bella foto scattata stamane a Chioggia dai sottoportici antistanti, che ritrae il complesso delle adiacenti chiese cinquecentesche di S. Francesco delle Stimmate (a sx) e di Nostra Signora (ultimo ingresso a destra) con il suo piccolo campanile (foto x.com