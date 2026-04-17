È stato annunciato il cessate il fuoco in Libano che è entrato in vigore a mezzanotte ora locale. La decisione è stata comunicata dal presidente degli Stati Uniti durante una comunicazione su una piattaforma social ieri sera, e prevede una durata di dieci giorni. Tuttavia, fonti ufficiali hanno precisato che le forze israeliane non hanno intenzione di ritirarsi dal territorio. La tregua riguarda le aree di conflitto nel paese e si svolge in un momento di tensioni ancora alte.

L'ultimo ponte Il cessate il fuoco annunciato da Trump. Nelle ore precedenti Tel Aviv ha bombardato senza sosta. E conferma: restiamo qui L'ultimo ponte Il cessate il fuoco annunciato da Trump. Nelle ore precedenti Tel Aviv ha bombardato senza sosta. E conferma: restiamo qui Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. È entrato in vigore a mezzanotte ora locale il cessate il fuoco in Libano. Ad annunciarlo il presidente degli Stati uniti Donald Trump su X ieri sera alle sette (in Libano). «Ho avuto un’eccellente conversazione con lo stimatissimo presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi

Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán

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