La Casa Bianca ha dichiarato di non aver richiesto un cessate il fuoco, mentre il Pentagono ha affermato di essere pronto a riprendere i combattimenti se i negoziati falliranno. Nel frattempo, è stata concordata una tregua di dieci giorni tra Libano e Israele. I colloqui tra Washington e Teheran potrebbero riprendere nei prossimi due giorni, ma si svolgeranno in un luogo diverso dal Pakistan, dopo il vertice annullato a Islamabad.

I contatti tra Washington e Teheran “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni” dopo il vertice saltato a Islamabad, ma “in un altro luogo che non sia il Pakistan”. Il presidente Donald Trump insiste: la guerra è “molto vicina alla fine” e un accordo è “più che possibile entro aprile”, aggiungendo che “non sarà necessaria” una proroga della tregua. Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt afferma che gli Stati Uniti sono “in una buona posizione” e che “è nell’interesse dell’Iran accettare le richieste”. Smentite invece le indiscrezioni su una proroga del cessate il fuoco: “Non l’abbiamo chiesta”. Il segretario alla difesa Hegseth poi avvisa: “Pronti a riprendere i combattimenti”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, la Casa Bianca: “Non abbiamo chiesto cessate il fuoco”. Il Pentagono: “Pronti a riprendere i combattimenti se negoziato fallisce”. Libano e Israele, tregua di 10 giorni

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Libano, Casa Bianca, Hormuz. Sul Corriere, il racconto dei confini - anche politici - di questa guerra folle lo abbiamo grazie al gran lavoro che stanno facendo @martaserafini @viviana_mazza e @GretaPrivitera. Bello leggerle. x.com