Il Pentagono ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i combattimenti se i negoziati per un accordo falliscono. Nel frattempo, è stata annunciata una tregua di dieci giorni tra Libano e Israele. L’Iran ha respinto la richiesta di sospendere l’arricchimento di uranio. I contatti tra Washington e Teheran potrebbero riprendere entro pochi giorni, ma si terranno in un luogo diverso dal Pakistan, dopo il vertice che è stato annullato.

I contatti tra Washington e Teheran “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni” dopo il vertice saltato a Islamabad, ma “in un altro luogo che non sia il Pakistan”. Il presidente Donald Trump insiste: la guerra è “molto vicina alla fine” e un accordo è “più che possibile entro aprile”, aggiungendo che “non sarà necessaria” una proroga della tregua. Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt afferma che gli Stati Uniti sono “in una buona posizione” e che “è nell’interesse dell’Iran accettare le richieste”. Smentite invece le indiscrezioni su una proroga del cessate il fuoco: “Non l’abbiamo chiesta”. Il segretario alla difesa Hegseth poi avvisa: “Pronti a riprendere i combattimenti”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, il Pentagono: “Pronti a riprendere i combattimenti se negoziato fallisce”. Libano e Israele, tregua di 10 giorni. Iran respinge richiesta sospensione arricchimento uranio

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