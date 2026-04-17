Alle 23 di ieri ora italiana è entrata in vigore una tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, annunciata da Donald Trump attraverso il suo account social. Nel frattempo, si susseguono dichiarazioni riguardo alla disponibilità dell’Iran a consegnare l’uranio e richieste di un’alleanza islamica simile alla Nato, avanzate da un esponente del settore politico.

Scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L'aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. "I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio", ha detto Trump. "E' stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima", ha aggiunto. L'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il presidente si è anche detto pronto a volare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi."E' molto probabile che raggiungeremo un accordo con l'Iran.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, "Iran pronto a consegnare l'uranio". Pezeshkian: "Serve un'alleanza islamica come la Nato"

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