Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano Trump Iran pronto a consegnare l' uranio

Alle 23 di ieri, ora italiana, è entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, annunciata dall'ex presidente degli Stati Uniti sui social media. La sospensione delle ostilità è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. In contemporanea, si è diffusa la notizia che l’Iran sarebbe pronto a consegnare dell’uranio, secondo quanto riportato da fonti vicine alle parti coinvolte.

Scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L'aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. "I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio", ha detto Trump. "E' stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima", ha aggiunto. L'Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Il presidente si è anche detto pronto a volare a Islamabad in caso in un accordo fra i due paesi."E' molto probabile che raggiungeremo un accordo con l'Iran.🔗 Leggi su Feedpress.me

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