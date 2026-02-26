Tredici Pietro non è solo il figlio di Gianni Morandi

Al Festival di Sanremo di quest’anno si nota una certa attenzione rivolta ai più giovani, che sembrano vivere l’evento con entusiasmo e curiosità. La presenza di una nuova generazione di artisti e il loro coinvolgimento creano un’atmosfera diversa rispetto agli anni passati, rendendo il festival un palcoscenico anche per le nuove leve dello spettacolo. La scena si anima di aspettative e di interesse crescente tra il pubblico più giovane.

Al Festival di Sanremo di quest’anno c’è una strana elettricità nell’aria, non tanto tra i big in gara ma tra i giovanissimi. Lo è sempre stato, certo, ma quest'anno si respira quella sensazione di passaggio generazionale che ha nomi e cognomi precisi. Tra gli artisti in cartellone, uno in particolare ha acceso l'interesse di molti, ancora prima di salire sul palco: Tredici Pietro. Molti lo stanno scoprendo adesso, con il suo brano Uomo che cade, davanti al pubblico più generalista d’Italia, me per tutti gli altri – quelli che masticano rap, urban e nuove derive cantautorali contaminate – è una presenza familiare da anni. Eppure, per una fetta consistente di spettatori, resta ancora “il figlio di Gianni Morandi”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

