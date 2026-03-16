Olly e Tredici Pietro spuntano in centro a Bologna | i fan sognano un duetto in concerto

Domenica pomeriggio a Bologna, Olly e Tredici Pietro sono stati visti nel centro della città. I fan presenti si sono soffermati a osservare i due artisti, sperando in un possibile duetto durante un concerto. La scena ha attirato l’attenzione di turisti e residenti, che hanno assistito a un momento che potrebbe rimanere impresso tra gli appassionati di musica.

I due artisti avvistati tra la folla sotto le Due Torri. Domani sera Olly sarà protagonista del concerto sold-out all’Unipol Arena: i fan si chiedono se sul palco possa salire anche l’amico Tredici Pietro I tanti turisti e i bolognesi che domenica pomeriggio si sono goduti la bella giornata in centro potrebbero aver fatto un incontro da ricordare. A fare la tradizionale “vasca” della domenica confusi tra la folla, infatti, c'erano anche Olly e Tredici Pietro. I due cantanti sono stati avvistati mentre camminavano tra le vie del centro storico, attirando immediatamente l’attenzione dei passanti. A confermare la loro presenza anche alcuni scatti condivisi sui social, dove entrambi posano con un look scuro e coordinato, tra piazza Maggiore e le strade attorno alle Due Torri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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