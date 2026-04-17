Domani a Milano si prevede una giornata con tre cortei in programma, mentre le forze dell'ordine sono in massima allerta. Si aspetta che circa diecimila persone si radunino in prossimità del Duomo, con misure di sicurezza rafforzate per gestire eventuali criticità. La città, in particolare il centro storico, sarà sotto stretta sorveglianza per tutta la giornata, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Domani Milano si prepara a una giornata blindata e ad altissima tensione. Al centro di tutto il Remigration (termine in realtà usato solo dalla sinistra, ndr) Summit, il grande raduno dei Patrioti europei organizzato dalla Lega in piazza Duomo, con Matteo Salvini in prima fila e delegazioni da mezza Europa. Tema centrale la remigrazione, ovvero il rimpatrio di massa degli irregolari, ma gli organizzatori giurano che sarà una manifestazione pacifica per dire «padroni a casa nostra», sicurezza e stop all'immigrazione clandestina. La Digos e la Questura hanno alzato il livello di attenzione al massimo: tre cortei diversi partiranno praticamente alla stessa ora ma non dovranno incrociarsi per nessun motivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in Duomo

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in Duomo; Le manifestazioni contro il raduno dei Patrioti. Sala: Giornata complicata; Centri sociali e sinistra, due cortei per dire no al raduno sulla remigrazione; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte.

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