È allerta cortei massima attenzione a Torino e Milano

Le forze dell’ordine sono in allerta a Torino e Milano. Il Viminale ha predisposto misure di sicurezza particolari, in vista di due manifestazioni che si svolgeranno nelle prossime ore. A Torino, i manifestanti si raduneranno contro il governo, la guerra e gli attacchi agli spazi sociali, con il centro sociale Askatasuna come punto di riferimento. La situazione resta monitorata, con cariche di agenti pronte a intervenire in caso di disordini.

L'attenzione del Viminale è massima: alla chiamata della manifestazione torinese contro "governo, guerra e attacco agli spazi sociali", a sostegno del centro sociale Askatasuna. A Torino sono oltre diecimila le persone attese che si riuniranno in piazza Vittorio Veneto, per poi proseguire secondo percorsi ancora in via di definizione. Il timore è che il raduno si trasformi in una guerriglia urbana, come successo lo scorso dicembre. A Milano il flash mob organizzato dal Partito Democratico avrà invece come centro nevralgico piazza XXV aprile. Al centro della protesta, la presenza degli agenti dell'Ice durante le olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - È allerta cortei, massima attenzione a Torino e Milano Approfondimenti su Torino Milano Allerta sicurezza in Italia: massima attenzione ai “lupi solitari” In vista delle festività natalizie, l’Italia intensifica le misure di sicurezza per prevenire minacce di attacchi isolati. Maltempo: doppia allerta meteo in Campania, massima attenzione per temporali e venti forti La Campania si prepara ad affrontare un peggioramento del meteo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Milano Argomenti discussi: Mille agenti per Aska: Torino si blinda in vista dei tre cortei. Le modifiche al percorso; Torino, mille agenti da tutta Italia per il corteo pro Askatasuna. Trattativa a oltranza con la questura per cambiare percorso. Attesi 15 mila attivisti; Ultrà tedeschi, tra oltraggi agli Usa e Digos in allerta; Carnevale al via, ma Suva lancia l'allerta: occhio all'udito. Milano-Cortina 2026, faro del Viminale sui cortei antagonisti e anti-Ice. Quattro giorni di massima allertaIl piano di sicurezza del ministero dell'Interno prevede controlli per gli eventi di protesta fra il 5 e l'8 febbraio prossimi. Si comincia con il percorso finale della fiaccola olimpica. Blindata la ... roma.corriere.it Corteo pro Palestina, Roma blindata: massima allerta per gli infiltratill ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa conclusiva della riunione del G7: I livelli di attenzione sono massimi. La manifestazione sarà gestita in base allo scenario È ... affaritaliani.it Blitz in solidarietà del centro sociale sfrattato, a Torino cresce l'allerta per il corteo di sabato. x.com Blitz in solidarietà del centro sociale sfrattato, a Torino cresce l’allerta per il corteo di sabato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.