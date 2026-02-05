Olimpiadi massima allerta sicurezza a Milano | 6mila agenti per cerimonia e cortei

La sicurezza a Milano si alza alle stelle in vista delle Olimpiadi. Sono stati schierati 6.000 agenti per garantire l’ordine durante le cerimonie e i cortei, con un piano che prevede anche 170 mezzi tra droni ed elicotteri. Si attende la visita di circa 50 capi di Stato, e le autorità non vogliono lasciare nulla al caso.

Cresce il livello di allerta, per i controlli impiegati 170 mezzi con droni e elicotteri. Attesi 50 capi di Stato.

Le forze dell’ordine sono in allerta a Torino e Milano.

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina: 100 agenti da Firenze per la sicurezza. Funaro: Siamo su Scherzi a partePenso che stiamo su 'Scherzi a parte'. Così questa mattina, a margine di un evento, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, commentando la notizia di 100 agenti della polizia di Stato che dal capoluogo ... firenzepost.it

Olimpiadi: le misure di sicurezza per un evento mondialeA Bormio e Livigno tiratori scelti a monitorare le gare. Hotel blindati a Milano. Una sala di controllo nazionale per i cyber-attacchi e quella operativa internazionale collegata con le questure di 6 ... rainews.it

