Tre clandestini espulsi dalla questura e accompagnati alla frontiera
Tre persone senza permesso di soggiorno sono state identificate dalla Questura di Piacenza e successivamente accompagnate alla frontiera. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di controllo e contrasto dell’immigrazione irregolare portata avanti dalle forze dell’ordine nella zona. Le persone coinvolte sono state accompagnate nei punti di uscita del territorio nazionale. La polizia ha comunicato che l’attività di verifica prosegue con l’obiettivo di garantire la legalità.
Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini risultati irregolari, identificati per un cittadino albanese di anni 46, un cittadino marocchino di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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