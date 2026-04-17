Tre clandestini espulsi dalla questura e accompagnati alla frontiera

Tre persone senza permesso di soggiorno sono state identificate dalla Questura di Piacenza e successivamente accompagnate alla frontiera. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di controllo e contrasto dell’immigrazione irregolare portata avanti dalle forze dell’ordine nella zona. Le persone coinvolte sono state accompagnate nei punti di uscita del territorio nazionale. La polizia ha comunicato che l’attività di verifica prosegue con l’obiettivo di garantire la legalità.