Sono stati individuati diversi clandestini ancora in Italia, nonostante le irregolarità e i precedenti penali. In alcuni casi, queste persone erano state raggiunte da provvedimenti di espulsione ma non erano state allontanate dal paese. Alcuni di loro hanno successivamente commesso omicidi, mantenendo lo status di liberi di agire sul territorio.

Erano tutti ancora in Italia, liberi di uccidere, nonostante fossero irregolari, pregiudicati e già raggiunti da provvedimenti di espulsione. La giustizia italiana si è piegata al politicamente corretto come è già successo in altri Paesi europei come la Francia e l'Inghilterra? Ecco alcuni dei casi più eclatanti. Alla fine di dicembre, a Milano, la diciannovenne Aurora Livoli è stata violentata e strangolata a morte dal cinquantasettenne irregolare Emilio Gabriel Valdez Velazco, già destinatario di due decreti di espulsione mai eseguiti. Nel 2019, il peruviano aveva violentato un'altra ragazza vicino al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere di Aurora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Irregolari non espulsi e liberi di uccidere: i casi dei clandestini che poi hanno commesso omicidi

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