Rimpatri della Questura | in tre espulsi uno era stato condannato per rapina

La polizia ha rimpatriato tre persone negli ultimi giorni. Un marocchino di 32 anni, che ha passato oltre due anni in carcere, è stato accompagnato in Marocco. Sono stati espulsi anche due cittadini albanesi: uno per aver commesso un furto in casa, l’altro per aver usato documenti falsi.

I RIMPATRI. Accompagnato in Marocco un 32enne marocchino dopo 2 anni e 4 mesi di carcere. Rimpatriati anche due cittadini albanesi: uno per furto in abitazione, l'altro per documenti falsi. Nei giorni scorsi l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha eseguito il rimpatrio, con accompagnamento in Marocco, di un cittadino marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 3 febbraio, dopo il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. L'uomo è stato rimpatriato dopo la scarcerazione, avvenuta al termine dell'espiazione di una pena di 2 anni e 4 mesi per rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

