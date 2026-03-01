Travolto da un' auto mentre esce di casa 16enne trasportato all' ospedale in elisoccorso

Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 marzo, a Santa Maria degli Angeli, un ragazzo di 16 anni è stato investito da un'auto mentre usciva di casa. L'incidente si è verificato nelle vicinanze di un'abitazione e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno disposto il trasporto in elisoccorso verso l'ospedale di Perugia.

