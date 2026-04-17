Travolta sui binari tra Varano e Loreto muore una persona | bloccati i treni

Questa mattina, sulla linea tra Ancona e Pescara, una persona è stata investita da un treno tra le stazioni di Varano e Loreto, nei pressi di un grande magazzino. L'incidente ha causato l'interruzione del traffico ferroviario sulla tratta, con i treni bloccati e servizi sospesi. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.

Una persona è deceduta questa mattina dopo essere stata investita da un treno sulla linea Ancona-Pescara, nel tratto tra Varano e Loreto, non distante dall'Ikea. E' successo poco dopo le 11. Non è ancora chiaro se sia trattato di un gesto volontario. Sul posto forze dell'ordine e 118 e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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