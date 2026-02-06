Dramma sui binari persona travolta da un treno in corsa | convogli fermi e ritardi

Questa mattina sulla linea ferroviaria tra Milano e Venezia si è verificato un grave incidente. Una persona non ancora identificata è stata travolta da un treno in corsa poco dopo le 10. I convogli sono stati bloccati, causando forti ritardi sui collegamenti. La polizia e i tecnici sono sul posto per le indagini e per gestire la situazione.

Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 una persona non ancora identificata è stata investita da un treno in corsa. Il dramma si è consumato in territorio di Calcio, provincia di Bergamo, in località Cascina Cantarana a pochi passi dai confini con Rudiano.

