Teggiano scontro tra auto in via Perillo | 71enne ricoverato con trauma cranico e lesioni Indagini in corso

A Teggiano, un incidente tra due auto in via Perillo ha provocato il ricovero di un uomo di 71 anni con un trauma cranico e altre ferite. La collisione si è verificata lunedì 16 febbraio 2026, coinvolgendo una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo lo scontro, che ha causato ingorghi e disagi alla circolazione locale. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.

Teggiano, incidente in via Perillo: 71enne in ospedale dopo lo scontro. Un incidente stradale avvenuto lunedì 16 febbraio 2026 a Teggiano ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. Un uomo di 71 anni, alla guida della Fiat Punto, è stato trasportato all'ospedale "Luigi Curto" di Polla a causa di un trauma cranico e una lesione all'arcata sopraccigliare. L'accaduto è avvenuto in via Perillo, una zona che al momento dell'impatto era interessata da pioggia e vento. Dinamica dell'incidente e soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 20:52, quando i sanitari del 118 sono stati chiamati per soccorrere le persone coinvolte.