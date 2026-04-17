Sospeso il fermo dei tir | il comitato trasportatori siciliani è stato convocato da Salvini

Il fermo dei tir iniziato martedì nei porti dell'isola è stato sospeso dopo la convocazione del comitato trasportatori siciliani al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevista per la prossima settimana su richiesta del comitato stesso. La decisione di sospendere lo sciopero arriva in seguito alla comunicazione dell'invito ufficiale da parte del ministro. La situazione nei porti rimane sotto osservazione mentre si attende l'incontro.

Il comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso il fermo dei Tir cominciato martedì scorso nei porti dell'isola. "Abbiamo ricevuto l'attesa convocazione dal ministro Salvini per il 22 aprile al ministero delle Infrastrutture.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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