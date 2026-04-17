Tragica fine a Gragnano | ritrovata morta l’ottantenne Anna Martire

Martedì sono state avviate le ricerche per trovare Anna Martire, un’ottantenne scomparsa nel pomeriggio. Dopo giorni di indagini e ricerche sul territorio, il corpo dell’anziana è stato ritrovato a Gragnano. La notizia ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso e continuano le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

Le ricerche avviate martedì per rintracciare l’ottantennena Anna Martire si sono concluse con un esito tragico a Gragnano. Il corpo della donna, scomparsa da diversi giorni, è stato individuato dai carabinieri in un’area impervia nei pressi di via Giovanni della Rocca, in una zona situata non lontano dalla vecchia stazione ferroviaria. L’operazione di soccorso e il ritrovamento nel dirupo. Il personale dei carabinieri, impegnato fin dalle prime ore della scomparsa nella ricerca della donna di 80 anni, ha rinvenuto il corpo senza vita nel declivio vicino alla vecchia stazione. L’accaduto pone fine alle speranze della famiglia, che aveva segnalato la sparizione della donna martedì scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragica fine a Gragnano: ritrovata morta l’ottantenne Anna Martire Notizie correlate La tragica fine di Luca Zoia. Confermato l’investimentoLa ferita alla testa e i graffi da rotolamento sono stati provocati dall’investimento stradale. Cristina Colturi: a 28 anni la fine tragica a TenerifeLa comunità dell'Alta Valtellina è scossa dalla perdita di Cristina Colturi, una giovane donna di 28 anni che ha trovato la morte a Tenerife in... Aggiornamenti e dibattiti Anna Martire trovata morta in un dirupo a Gragnano: la scomparsa, le ricerche e il tragico epilogo che ha sconvolto l’intera comunitàA Gragnano, in poche ore, si è passati dalla speranza allo sgomento. Prima la preoccupazione per quella scomparsa improvvisa che aveva messo in allarme familiari, conoscenti e residenti della zona. Po ... alphabetcity.it Gragnano: scomparsa da ieri l’anziana Anna Martire, ritrovato il corpo senza vita in un dirupoLa donna si era allontanata da casa senza dare più notizie; indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto ... ilgazzettinovesuviano.com