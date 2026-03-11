La comunità dell’Alta Valtellina si trova a dover fare i conti con la scomparsa di Cristina Colturi, una donna di 28 anni deceduta a Tenerife in seguito a un incidente durante un volo in parapendio. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e familiari, che hanno appreso la tragica notizia nelle ultime ore.

La comunità dell'Alta Valtellina è scossa dalla perdita di Cristina Colturi, una giovane donna di 28 anni che ha trovato la morte a Tenerife in seguito a un incidente durante un volo in parapendio. Il dramma si è consumato venerdì 6 marzo 2026 sulla spiaggia di La Enramada, nell'area di Adeje, dove la giovane stava partecipando a un'attività sportiva biposto con un istruttore. Nonostante l'intervento rapido dei soccorritori e il trasporto immediato all'ospedale universitario locale, le lesioni r

© Ameve.eu - Cristina Colturi: a 28 anni la fine tragica a Tenerife

