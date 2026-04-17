Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la SS18 nei pressi di Eboli, coinvolgendo tre vetture. A seguito dello scontro, un uomo di 70 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rilievo.

Un violento scontro stradale ha strappato la vita a un uomo di 70 anni nella mattinata di questo venerdì 17 aprile, lungo la Strada Statale 18 nei pressi di Eboli. Il sinistro, che ha coinvolto tre veicoli all’altezza del Cilento Outlet Village, ha causato il decesso del conducente di una Fiat 500, le cui generalità non sono ancora state comunicate ufficialmente. Dinamiche del sinistro e intervento dei soccorsi. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente coordinate dal personale della Vopi, giunto sul luogo del dramma per prestare assistenza ai feriti e gestire l’emergenza medica. La scena del disastro ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, impegnate ora nel compito di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e stabilire le responsabilità legate alla collisione tra i tre mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SS18: scontro tra tre auto, muore un 70enne a Eboli

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