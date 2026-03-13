Una giovane donna è deceduta a Eboli sulla SS18 dopo essere stata investita mentre era ferma in attesa dell’autobus. L’incidente è avvenuto questa mattina, trasformando una giornata normale in una tragedia improvvisa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La strada rimane chiusa al traffico in attesa delle verifiche.

Incidente mortale a Eboli sulla SS18: una donna travolta mentre era a piedi. Una mattina qualunque trasformata in tragedia. È morta così, improvvisamente, una donna di 34 anni, investita lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 13 marzo, poco dopo le 9.15, in località Santa Cecilia, in uno dei punti più trafficati della zona. La vittima, Guna Xhuljana, cittadina di nazionalità albanese, si trovava alla fermata dell’autobus sotto la pensilina, in attesa del passaggio del mezzo pubblico. In pochi istanti la situazione è precipitata: un’auto ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori traiettoria e travolgendo la fermata del bus. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolta mentre aspetta l’autobus: tragedia sulla SS18 a Eboli, muore una giovane donna

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