Grave violazione e comportamento irresponsabile Stop di due mesi alla nave tedesca dei migranti

Da ilgiornale.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave tedesca Humanity 1, gestita dall’ONG Sos Humanity, è stata bloccata a Trapani per due mesi dopo aver trasportato 33 migranti. La decisione arriva in seguito a una grave violazione delle norme e a un comportamento ritenuto irresponsabile, che ha portato le autorità a intervenire immediatamente. La marina italiana ha contestato l’operato della nave, ritenendo che non siano state rispettate le procedure di sicurezza e di accoglienza. Il fermo riguarda tutte le attività della nave nel porto, che resterà inattiva fino a nuovo ordine.

Nuovo fermo amministrativo per una nave della flotta civile battente bandiera tedesca: Humanity 1, della Ong Sos Humanity, è stata fermata per 60 giorni al porto di Trapani dopo aver sbarcato 33 migranti recuperati in mare. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che l’organizzazione “ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare”. E non si tratta, ha sottolineato il ministro, “solo di una grave violazione della normativa ma di un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

grave violazione e comportamento irresponsabile stop di due mesi alla nave tedesca dei migranti

© Ilgiornale.it - “Grave violazione e comportamento irresponsabile”. Stop di due mesi alla nave tedesca dei migranti

Stop a all'israeliana Teva nelle farmacie comunali di Roma: "Grave, irresponsabile e inquietante"

Le farmacie comunali di Roma potrebbero presto rimanere senza i farmaci Teva.

Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La responsabilità amministrativo-contabile tra Codice dei contratti e Legge 20/1994 - Parte I; Telefisco 2026, le risposte della Guardia di Finanza; Agente della Questura sanzionato per un post critico sui politici scritto sui social, il Consiglio di Stato annulla la multa; ID caller spoofing e responsabilità dell’intermediario bancario nei pagamenti non autorizzati: esclusa la colpa grave del cliente in presenza di frodi tecnologicamente sofisticate. – Diritto del Risparmio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.