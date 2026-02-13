Grave violazione e comportamento irresponsabile Stop di due mesi alla nave tedesca dei migranti

La nave tedesca Humanity 1, gestita dall’ONG Sos Humanity, è stata bloccata a Trapani per due mesi dopo aver trasportato 33 migranti. La decisione arriva in seguito a una grave violazione delle norme e a un comportamento ritenuto irresponsabile, che ha portato le autorità a intervenire immediatamente. La marina italiana ha contestato l’operato della nave, ritenendo che non siano state rispettate le procedure di sicurezza e di accoglienza. Il fermo riguarda tutte le attività della nave nel porto, che resterà inattiva fino a nuovo ordine.

Nuovo fermo amministrativo per una nave della flotta civile battente bandiera tedesca: Humanity 1, della Ong Sos Humanity, è stata fermata per 60 giorni al porto di Trapani dopo aver sbarcato 33 migranti recuperati in mare. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che l’organizzazione “ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare”. E non si tratta, ha sottolineato il ministro, “solo di una grave violazione della normativa ma di un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Grave violazione e comportamento irresponsabile”. Stop di due mesi alla nave tedesca dei migranti Stop a all'israeliana Teva nelle farmacie comunali di Roma: "Grave, irresponsabile e inquietante" Le farmacie comunali di Roma potrebbero presto rimanere senza i farmaci Teva. Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La responsabilità amministrativo-contabile tra Codice dei contratti e Legge 20/1994 - Parte I; Telefisco 2026, le risposte della Guardia di Finanza; Agente della Questura sanzionato per un post critico sui politici scritto sui social, il Consiglio di Stato annulla la multa; ID caller spoofing e responsabilità dell’intermediario bancario nei pagamenti non autorizzati: esclusa la colpa grave del cliente in presenza di frodi tecnologicamente sofisticate. – Diritto del Risparmio. 60 giorni di fermo e 10 mila euro di multa per la Humanity 1. L’ONG ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non si tratta solo di una grave violazione della normativa ma di un comportamento irresponsabile - facebook.com facebook 60 giorni di fermo e 10 mila euro di multa per la Humanity 1. L’ONG ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non si tratta solo di una grave violazione della normativa ma di un comportamento irresponsabile x.com

