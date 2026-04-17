Una tragedia si è verificata sul Monte Faito, dove una corona di fiori è stata posizionata ai piedi della funivia. La funivia rimane ancora sospesa a pochi metri dall’ingresso della stazione di arrivo a Castellammare di Stabia. L’incidente ha attirato l’attenzione, con le autorità che stanno conducendo le verifiche sul funzionamento dell’impianto. La zona è stata delimitata mentre si cercano di capire le cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: 3 minuti La funivia del Monte Faito è ancora sospesa a un paio di metri dall’ingresso nella stazione d’arrivo di Castellammare di Stabia. È la cabina rimasta agganciata ai cavi che in cima alla montagna si spezzarono, schiantando al suolo, tra gli alberi, l’altra cabina al suolo. In essa morirono 4 persone: il macchinista, di Castellammare di Stabia, Carmine Parlato, di 59 anni; la palestinese-israeliana Janan Suliman, di 25 anni; la britannica Margaret Elaine Winn, di 58 anni e suo marito Derek Winn, 65 anni. Superstite, ma gravemente ferito, il fratello di Janan, che ora è in patria per proseguire le cure. A un anno dal disastro, con il dolore che ancora pervade istituzioni e cittadinanza, si è svolta in due momenti una dolorosa commemorazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia Monte Faito, una corona di fiori ai piedi della funivia

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