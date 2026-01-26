Sentieri senza Barriere l’inaugurazione sul Monte Faito | dal Pian del Pero a Casa del Monaco fino ai faggi secolari

Il Monte Faito ospita l’inaugurazione di uno dei primi percorsi di “Sentieri senza Barriere”, un progetto promosso dal Parco Regionale dei Monti Lattari. Il percorso, che collega il Pian del Pero a Casa del Monaco e ai faggi secolari, mira a rendere la montagna accessibile e fruibile da tutti, promuovendo inclusione e rispetto per l’ambiente. Un passo importante verso un turismo più sostenibile e accessibile.

È sul Monte Faito, lungo il tratto che dal Pian del Pero conduce a Casa del Monaco, fino ai faggi secolari, che sarà inaugurato ufficialmente uno dei primi percorsi di "Sentieri senza Barriere", il progetto promosso dal Parco Regionale dei Monti Lattari per rendere la montagna realmente accessibile a tutti. Il progetto è stato presentato alla Reggia di Quisisana, a Castellammare di Stabia, davanti a una platea ampia e qualificata composta da amministratori comunali, dirigenti e docenti scolastici, associazioni, rappresentanti del terzo settore e cittadini. Un momento di partecipazione autentica che ha restituito il valore collettivo dell'iniziativa.

